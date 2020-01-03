В Москве открыт ещё один полигон для беспилотников

На территории столицы нашей страны был открыт ещё один полигон, на котором будут тестироваться беспилотные транспортные средства. Для площадки было выделено около 2 гектаров земли.

Разработчики нового проекта рассказали, что новый полигон по своим характеристикам будет полностью повторять реальные условия на дорогах общего пользования. На территории даже будут оборудованы перекрёстки с круговым движением, которые нередко вводят беспилотники в ступор. Помимо этого, будут оборудованы пешеходные переходы.

Каждый участок дороги на полигоне будет иметь собственную интенсивность движения. Появятся площадки с несколькими полосами. Более того, полигон будет работать в любую погоду, хотя он и находится под открытым небом. Это позволит протестировать малейшие особенности систем автопилотирования, чтобы наконец-то адаптировать их под реальные условия.