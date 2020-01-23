В Mercedes-Benz рассказали про новый E-Class

Фото: Avtodream.org

Новый седан немецкого производителя должен получить инновационные силовые установки, а также вспомогательные системы на основе искусственного интеллекта.

Не так давно представители компании Mercedes Benz опубликовали в сети первые официальные фотографии прототипов седана E-Class. Вместе с этим была раскрыта и некоторая информация о техническом наполнении автомобиля.

Отметим, что премьера ориентировочно должна состояться уже на ближайшем автосалоне, а старт продаж назначен на середину года. Предполагается, что автомобиль получит ряд стилистических изменений, в частности изменится модификация переднего и заднего бамперов и головной оптики. Для обновлённого Mercedes-Benz E-Class будет доступна мультимедийная система последнего поколения, а также несколько ассистентов для водителя, работающие на основе искусственного интеллекта, что позволит значительно повысить уровень комфорта в дороге.

Под капотом новинки должна работать гибридная установка, которая сочетает в себе турбочетвёрку на 272 лошадиные силы со стартером-генератором на 48 вольт. За его счёт обеспечиваются дополнительные 22 лошадиные силы.

Помимо этого, в ассортименте будет доступен мотор на бензине с мощностью в 367 лошадиных сил, который также будет сочетаться со стартером и генератором и работать по схеме умеренного гибрида.