Утилизационный сбор будет повышен

Новые ставки ещё пока не вступили в силу, однако, появились слухи, что утилизационный сбор ещё раз хотят проиндексировать.

Разработчики законопроекта рассказали, что индексация будет проводиться примерно с будущего года. При этом, все таможенные пошлины будут соответствовать критериям, утверждённым с ВТО. Специалисты Министерства промышленной торговли рассказали, что будут создавать новые концепции поддержки отечественных покупателей. Планируется запуск нескольких механизмов поддержки инвестиций.

Пока что не сообщается, на сколько именно будет повышен утилизационный сбор. Однако, чиновники посоветовали всем местным автопроизводителям, которые планируют и дальше реализовать свой товар на отечественном рынке, как можно скорее заняться процессом глобальной локализации производства. Многие компании уже вложили значительные средства в то, чтобы открыть новые производственные площадки и усовершенствовать имеющиеся.