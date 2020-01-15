Удлиненный Chevrolet Blazer выйдет в продажу в марте

В ноябре 2019 года в рамках автосалона в Гуанчжоу состоялась презентация удлиненной версии внедорожника Chevrolet Blazer новой генерации, оснащенного 3-рядным салоном. Накануне в Сети появилась первая информация относительно предварительных дат начала продаж этой модели.

Как пишут наши коллеги из китайского издания Autohome, на местном авторынке реализация удлиненного кроссовера «Шевроле» стартует в марте этого года.

Новый Chevrolet Blazer с семиместным салоном оказался длиннее обычной модификации на 137 мм – теперь его длина составляет 4999 мм, в то время как ширина, высота и колесная база практически не изменились.

Приводит в движение растянутый вседорожник 2-литровый турбированный двигатель на 230 лошадиных сил, сочетающийся с новейшей 9-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Предварительная стоимость новинки в КНР – от 238 тысяч 900 юаней или 2 миллиона 130 тысяч рублей по текущему курсу.