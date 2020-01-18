«Убийца «Креты»: полная информация о «предтоповом» Kia Seltos

По мере постепенного приближения к старту продаж нового кроссовера Kia Seltos в России в Сети появляется все больше информации об этом «паркетнике», который уже называют «убийцей» нынешнего лидера сегмента SUV – Hyundai Creta.

Накануне на рускоязычном форуме «Киа Селтос клуб» появилась полная информация о «предтоповой» комплектации «Селтоса» под названием Premium 2.0 IVT.

В списке интерьера кроссовера указаны: бескаркасные стеклоочистители «Aero Blade», хромированные дверные ручки, электропривод складывания зеркал заднего вида, повторители указателя поворотов в зеркалах заднего вида, рейлинги на крыше, легкосплавные колеса размерностью 215/55, светодиодные фары, светодиодные ДХО, светодиодные задние фонари, светодиодные «противотуманки» и задний спойлер со стоп-сигналом.

В разделе интерьер указаны: декоративная подсветка интерьера, рулевое колесо и селектор трансмиссии, отделанные кожей, разъемы USB в передней панели, кожаная отделка сидений, пакет светодиодного внутреннего освещения, «приборка» Supervision c дисплеем TFT «7» и проекционный дисплей.

За безопасность в «предмаксимальной» комплектации Seltos будут отвечать: фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности и шторки безопасности, антиблокировочная система ABS, система активного управления VSM, система предупреждения об экстренном торможении ESS, система курсовой устойчивости ESC, система помощи при старте на подъеме HAC, система помощи при экстренном торможении BAS, система контроля давления в шинах, помощник при спуске с горы DBC, автоматическая система экстренного торможения FCA, система удержания в полосе LKA и LFA, система мониторинга «слепых» зон BCW, система распознавания усталости водителя DAW, ассистент управления дальним светом фар HBA, система безопасного выхода SAE и многое другое.

В разделе комфорт значатся: климат-контроль, дефлекторы обдува для задних пассажиров, система бесключевого доступа в салон и запуск двигателя с кнопки, регулировка рулевого колеса по высоте и вылету, мультируль, интеллектуальный круиз-контроль с помощником движения в пробке, электрорегулировка передних сидений, поясничный подпор водительского сиденья, вентиляция передних сидений, передние и задние датчики парковки, навигационная система и мультимедиа с дисплеем 10,25-дюйма, поддерживающие Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема Bose, камера заднего вида, беспроводная зарядка смартфона, автоматические стеклоподъемники со стороны водителя и переднего пассажира, электрохромное зеркало заднего вида, электрический стояночный тормоз, а также датчики света и дождя.

В пакет «Теплые опции» войдут: подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок омывателя лобового стекла, подогрев заднего стекла, боковые зеркала с электроприводом и подогревом и индикатор низкого уровня омывающей жидкости.

Кроссовер будет оборудован 2-литровым бензиновым двигателем на 149 лошадиных сил, работающим в связке с вариатором и системой полного привода.

По пока неподтвержденной информации, стоимость такой комплектации Kia Seltos составит от 1 миллиона 804 тысяч 900 рублей.

Напомним, что максимальная комплектация Kia Seltos получит название Premuim+ и будет дополнительно оборудована люком с электроприводом.