«УАЗ» представил спецверсию Patriot Antarctic Edition

Компания «УАЗ» в рамках «Года Антарктиды в России представил лимитированную версию внедорожника «Патриот» с приставкой Antarctic Edition.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (149,6 л.с. и 235 Н•м), работающим в связке с 5-ступенчатой МКПП и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом.

Кузов внедорожника, который будет выпущен ограниченным тиражом, выкрашен в перламутровый цвет «Белый металлик», а на его крыше расположится экспедиционный багажник.

В список базового оснащения версии Antarctic Edition войдут: «Зимний Пакет» с функциями подогрева обшитого кожей руля, ветрового стекла, а также передних и задних кресел c тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой, кондиционер и круиз-контроль, а также дополнительный отопитель салона. За дополнительную плату можно будет выбрать: климат-контроль, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя, мультимедийный комплекс с навигацией, блокировку дифференциала заднего моста и систему безопасной парковки плюс «Пакет Оффроуд».