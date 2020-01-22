Toyota Corolla приедет в Россию совсем другой

Не так давно были обнародованы данные о новом седане японского бренда, который предназначен для североамериканского бренда.

Как оказалось, между автомобилем, который был представлен для России, и между его американским аналогом существуют даже серьёзные внешние отличия. Так, отличить два варианта Toyota Corolla удастся по разным рисункам решётки радиатора, переднему бамперу, оптике и прочим элементам кузова.

Напомним, что седан для отечественного рынка будет работать за счёт мотора на 132 лошадиные силы, который будет сочетаться с коробкой механического типа на 6 ступеней или вариатором. А вот американцы смогут приобрести ещё и модернизированную модификацию, под капотом которой установлен двухлитровый мотор в комбинации с электронасосом. Отдача установки составляет 171 лошадиную силу.

Отметим, что у нас седан получил ещё и патент на модификацию с гибридной силовой установкой на основе мотора на 1.8 литра мощностью в 96 лошадиных сил. Однако, это ещё не значит, что фирма в скором времени привезёт такой вариант в Россию. Возможно, от продаж гибрида у нас вообще откажутся.