Tesla самостоятельно набирает скорость

Профильное ведомство Соединённых Штатов Америки в настоящий момент занимается расследованием дела, связанного с тем, что около 500 тысяч электрокаров Tesla способны самостоятельно набирать скорость, без участия водителя.

Уже было официально зарегистрировано 127 жалоб от владельцев шикарных электрифицированных машин. Дело касается таких моделей, как Model S, Model X и Model 3. Кроме того, было зафиксировано более сотни аварий, причиной которых стал самостоятельный набор скорости автомобилем. В половине случаев есть пострадавшие люди. И, не дожидаясь первых смертей, Администрация дорожной безопасности США начала дело относительно бренда.

Сама компания пока эту ситуацию не комментирует. Отметим, что всего несколько дней назад в сети появился эскиз нового автомобиля бренда. По всей вероятности марка готовится выпустить в продажу хетчбэк, который будет собирать в Китае. Электрокар отличают компактные размеры, а также широкие колёсные арки и суженная оптика.