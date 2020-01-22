Tesla называет фальсификацией случаи самопроизвольного увеличения скорости своих авто

Представители американской компании наконец решили отреагировать на обвинения в их сторону относительно самопроизвольного ускорения автомобилей. Как оказалось, представители фирмы отрицают факт того, что их электрокары имеют такой дефект.

В рамках официального заявления было указано, что в том, что произошло, нет вины производителя. Напомним, что всё началось с жалоб 127 человек, которые указывали на то, что их машины иногда самостоятельно набирают скорость. И, если верить официальным данным, это привело к 110 ДТП. Погибших в авариях нет, но пострадало 52 человека. На основании этого профильное американское ведомство начало расследование.

В фирме же уверяют, что изучили все обстоятельства аварий, о которых говорится в деле, и поняли, что электрокары вели себя в полном соответствии с требованиями системы. Склониться в сторону Tesla многих экспертов заставляет ещё и тот факт, что петицию по поводу претензий к производителю подписал человек, который активно играет на бирже с акциями бренда.