Suzuki Jimny может получить 5-дверную модификацию

Новое поколение знаменитого полноприводного рамного внедорожника Suzuki Jimny может получить 5-дверную версию. Об этом пишет индийский портал GaadiWaadi, дизайнеры которого даже успели нарисовать рендер такого автомобиля. Первым рынком для длиннобазной модификации «Джимни» под брендом Maruti станет Индия.

По предварительной информации, длина пятидверного Jimny не превысит 3999 мм, что прямым образом связано с налоговыми льготами по законам Индии, распространяющимся на автомобили длиной до четырех метров.

Под капот внедорожника установят тот же мотор, что и для 3-дверной версии – 1,5-литровый бензиновый агрегат на 102 лошадиные силы при 130 Нм момента, работающим в связке как с 5-ступенчатой МКПП, так и 4-диапазонным «автоматом».

В продажу удлиненный Maruti Suzuki Jimny выйдет в 2020-2023 годах. В модельной линейке марки автомобиль расположится на ступень ниже бестселлера Vitara Brezza.