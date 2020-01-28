Subaru может привезти в РФ большой кроссовер Ascent

Subaru Ascent. Фото: Subaru

Российский офис компании Subaru не исключает появления в скором времени на авторынке РФ новой модели, которой может оказаться крупный кроссовер Ascent, пишет портал «Авто.Mail.Ru«.

Автомобиль был представлен в 2017 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Кроссовер представляет собой преемника снятого в 2015 году с производства вседорожника Tribeca.

Кроссовер Subaru Ascent на сегодняшний день является самой крупной SUV-моделью в линейке японского автопроизводителя с длиной почти в пять метров. Кроме того, именно он является конкурентом таких популярных японских моделей, как Honda Pilot, Mazda CX-9 и Toyota Highlander, уже много лет продающихся в России.

Приводит в движение «Субару Асцент» 2,4-литровый турбированный оппозитный двигатель, выдающий 260 лошадиных сил при 376 Нм крутящего момента. В паре с ним предлагается клиноцепной вариатор Lineatronic.

Стоимость нового Subaru Ascent в случае его появления в продаже в России пока не объявлена.