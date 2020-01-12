Стали известны самые популярные автомобили Toyota в России

Автомобили японской марки Toyota традиционно для российского авторынка пользуются колоссальной популярностью среди покупателей, но какая из моделей этой марки является самой востребованной в стране?

Аналитики агентства «Автостат Инфо» опубликовали статистику, согласно которой на сегодняшний день в автопарке РФ насчитывается порядка 3 миллионов 162 тысяч 549 машин данного бренда.

Лидером по числу автомобилей в России среди машин марки Toyota является Corolla. Суммарно на сегодняшний день число автомобилей этой модели во всех доступных типах кузовов составляет 647 тысяч 670 единиц.

На второй строчке по этому показателю идут седаны Camry с результатом в 435 тысяч 103 единицы, а первую тройку замыкают кроссоверы RAV4 – 409 тысяч 803 автомобиля. В ТОП-5 также входят внедорожники Land Cruiser и Land Cruiser 200 с показателями в 332 тысячи 789 и 128 тысяч 542 автомобиля соответственно.

Далее располагаются: Toyota Avensis – 103 тысячи 308 штук, Toyota Carina – 72 тысячи 868 машин, Toyota Caldina – 70 тысяч 490 единиц, Toyota Vitz – 69 тысяч 547 автомобилей и Toyota Corona – 65 тысяч 500 авто.