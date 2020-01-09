Skoda готовится выпустить новый кроссовер Vision IN

Знаменитый чешский автомобильный производитель рассказал о том, что уже в этом году проведёт официальную презентацию нового кроссовера модели Vision IN.

Как оказалось, в основе компактного автомобиля будет положена платформа типа MQB А0. Длина машины будет равна 4 метрам 26 сантиметрам. Особенностью дизайна паркетника станет его зауженная оптика, которая сделает внешний вид более агрессивным и современным. Передний бампер будет немного увеличен. На колёсах будут установлены шикарные колёсные диски с эксклюзивным дизайном.

В салоне автолюбителя порадует новая высококлассная система мультимедиа с широким функционалом. Помимо этого, приборная панель также будет переведена на цифровые технологии. Если верить источнику, то кроссовер будет работать на литровом моторе на бензине, хотя мощность пока не уточняется. Паркетнику будет доступен только передний привод. Сроки выхода новинки пока не сообщаются.