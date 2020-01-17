Преемник Nissan 370Z получит дизайн в стиле ретро

Ожидается, что новый автомобиль, который станет на ступень выше Nissan 370Z выйдет и в подзаряженной модификации с мощностью в 500 лошадиных сил.

В настоящий момент фирма Nissan работает над созданием автомобиля, который станет полноценным преемником для 370Z. Источник сообщает, что новинка получит ретро-дизайн в соответствии с основными мотивами 240Z. Модернизация приведёт к появлению новых круглых фар, а также установке квадратной радиаторной решётки.

Под капотом автомобиля будет работать мотор с мощностью в 406 лошадиных сил, который имеет объём в 3 литра. Кроме того, ожидается, что в линейке будет представлена и модернизированная версия с отдачей в 507 лошадиных сил. При этом, с двигателями будет сочетаться коробка передач на 9 ступеней как механического, так и автоматического типа.

Напомним, что впервые спорткар модели Nissan 370Z был показан 12 лет назад. В России машина появилась годом позже, но продажи были слишком маленькие, поэтому в скором времени авто перестало быть доступным на рынке. Сейчас у нас можно купить только GT-R.