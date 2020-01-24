Появились новые подробности про Skoda Vision IN

Фото: Автоцентр

Представители чешской компании вчера на своей официальной странице в сети опубликовали видеотизер, который открыл немного подробностей про концептуальную версию Skoda Vision IN.

Автомобиль получил шикарные фары и фонари на основе светодиодов. Переднюю часть украшает массивный бампер, из-за чего кроссовер имеет более агрессивный внешний вид. При включенном ближнем свете у машины будет подсвечиваться логотип и радиаторная решётка, что создаёт невероятный эффект.

На передней панели будет располагаться современная информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном. Помимо этого, будет доступна и виртуальная приборная доска. Рулевое колесо получит трёхспицную модификацию.

Технические характеристики пока что держатся в тайне. Официальная презентация концептуального паркетника состоится в первую среду февраля.