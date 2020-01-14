Под маркой Hummer выйдут новые электрокары

Представители корпорации GM сообщили о том, что всерьёз задумываются про возрождение бренда Hummer. Более того, под таким именем они планируют выпускать пикапы с электрифицированными силовыми установками. Они должны составить прямую конкуренцию для американских кроссоверов от Tesla.

Новые электрокары должны появиться на рынке уже через 2 года. По всей видимости, фирма хочет оставить присущие марке стилистические черты. Таким образом, можно предположить, что форма кузова так и останется «квадратная».

Независимый источник сообщает, что весьма вероятно, что под возрождённой маркой в продажу поступит лишь ограниченная партия пикапов, которая пополнит премиальный сегмент. Однако, несомненно, что именно модели Hummer станут первыми большими внедорожниками корпорации, которые работают на электродвигателе.