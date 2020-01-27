Первый пикап Hyundai будет работать на моторе от Genesis GV80

Фото: Motor

В сети появились данные про новый пикап марки Hyundai. Сообщается, что в его основе будет положена платформа модели Tucson, а под капотом будет установлен трёхлитровый мотор на дизеле с мощностью в 278 лошадиных сил.

Стоит отметить, что аналогичный силовой агрегат в данный момент устанавливают в автомобили модели Genesis GV80. Установка сочетается с коробкой автоматического типа на 8 ступеней.

Представитель компании отметил, что данный мотор был выбран не случайно. Как оказалось, на него у бренда весьма большие планы. В частности, на нём уже выпускается коммерческий транспорт. Что касается других технических характеристик пикапа, то уже известно, что он получит как полноприводную, так и переднеприводную модификацию. А старт конвейера назначен на будущий год. Вероятнее всего изготавливать новые пикапы будут на заводе в Алабаме.