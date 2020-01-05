Опубликованы «свежие» фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis

Издание «SuzukiGarage» на своей странице в Instagram опубликовало «свежие» фотографии обновленного кроссовера Suzuki Ignis. Не исключено, что новый компактный «паркетник» японской марки появится и на российском авторынке. По крайней мере интерес российского офиса «Сузуки» относительно вывода этой модели в нашей стране уже был проявлен в ходе недавнего опроса.

Судя по снимкам, новый Ignis получит дизайн в стиле текущей генерации Suzuki Jimny. Кроссовер оснастят радиаторной решеткой с крупными квадратными вставками, а также новыми бамперами.

В Европе модель Suzuki Ignis продается с 2016 года. Там кроссовер комплектуется 1,2-литровым 90-сильным бензиновым мотором, полным приводом, «механикой» или АКПП. В «топовом» варианте исполнения автомобиль доступен с гибридной силовой установкой и литий-ионным аккумулятором.

Информации о том, когда покупателям из «Старого Света» стоит ждать появления нового Suzuki Ignis, пока нет, но не исключено, что кроссовер доберется до дилеров уже в этом году.