Opel рассекретил свои планы относительно рынка России

До конца текущего года немецкая компания планирует существенно расширить доступный модельный ряд на рынке Российской Федерации.

Сообщается, что в этом году ожидается появление 4 новых автомобилей. Первым к дилерам поступит фургон модели Vivaro. Остальные модели пока что держатся в тайне. Но, если планы фирмы реализуются, то уже до конца года приверженцы этой торговой марки смогут выбирать между шестью моделями.

Напомним, что об официальном возвращении бренда на рынок России стало известно в конце прошлого года. Бренд был вынужден покинуть РФ из-за резкого снижения уровня продаж на фоне экономического кризиса 5 лет назад. После того, как бренд перешёл в собственность концерна PSA, отношения начали налаживаться, и фирма решила вернуть свою продукцию на наш рынок.