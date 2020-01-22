Новый таинственный кроссовер Renault «засветился» в Барселоне

Наши ирландские коллеги с портала AutoWeek опубликовали фотографии загадочного концепта Renault, который накануне был заснят на улицах Барселоны (Испания).

Никаких официальный данных о шоу-каре, заснятом на дорогах общего пользования, пока нет, но судя по снимкам не исключено, что кроссовер является электрическим, поскольку рассмотреть, есть ли у автомобиля глушитель на снимках – не получится.

Если это действительно новый электрический SUV марки, то его запас хода составит не менее 450-500 километров, поскольку в современных реалиях показатели ниже этих уровней уже являются неконкурентоспособными.

Предполагается, что дебют нового прототипа французов состоится уже в марте этого года на автомобильной выставке в Женеве (Geneva Motor Show-2020).