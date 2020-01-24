Новый доступный кроссовер Kia: первые изображения

Фото: Kia

В рамках автосалона в Нью-Дели (Auto Expo-2020), который откроет свои двери журналистам и посетителям в феврале этого года, состоится официальная премьера нового доступного кроссовера Kia. Накануне в Сети появились первые два эскиза этого автомобиля.

Информации о новинке практически нет. Известно лишь, что она будет находиться в том же сегменте, что и концепт Skoda Vision IN, также ожидающий дебюта.

Судя по всему, главным рынком для нового кроссовера Kia с выходом в серийном исполнении станет Индия. На сегодняшний день в линейке Kia в этой стране имеется две модели – Seltos и Carnival.