Новая Skoda Octavia VRS получит гибридную силовую установку

Наши коллеги с портала AutoExpress опубликовали информацию, согласно которой недавно дебютировавшая Skoda Octavia в семействе VRS впервые будет оснащаться гибридной силовой установкой.

По словам британских журналистов, новая Octavia vRS PHEV получит под капот гибридный двигатель на базе 1,4-литрового турбированного бензинового агрегата, в то время как обычная «Октавия» будет комплектоваться 2-литровым бензиновым турбомотором EA888.

Мощность гибридной Octavia vRS составит более 245 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент будет равен порядка 400 Нм. За счет такой производительной установки автомобиль будет способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 7 секунд. Запас хода на электротяги составит примерно 50 километров.

Дизельная же версия Octavia vRS будет приводиться в движение за счет 197-сильного агрегата EA288.