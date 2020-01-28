Nissan покажет новый Qashqai во Франкфурте

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Представители компании Nissan рассказали, когда будет анонсирован новый Qashqai.

Как оказалось, местом для официальной презентации станет автосалон во Франкфурте, который будет проходить осенью этого года. В основе машины будет положена платформа CMF. Именно на ней был создан автомобиль текущего поколения. И, многие эксперты ожидали, что фирма изменит выбранную «тележку», но этого не случилось.

Уже известны некоторые стилистические особенности модели. Так, машина получит зауженную светотехнику, широкие боковые пороги, крупные арки колёс и большой клиренс, позволяющий повысить общую проходимость паркетника.

На рынке Старого света кроссовер должен продаваться с гибридной силовой установкой, в рамках которой крутящий момент будет передаваться на колёса непосредственно от электрического двигателя. А традиционный ДВС необходим для подзарядки аккумуляторов. Сколько будет стоить новинка – пока не сообщается.