Названы самые ненадежные премиум-кроссоверы

Специалисты ассоциации технадзора Германии (TÜV) составили ТОП-5 самых ненадежных премиум-кроссоверов за 2019 год. В данный антирейтинг вошли полноприводные представители сегмента SUV в сегменте люкс, возраст которых составляет от двух до трех лет.

Согласно данным, полученным представителями TÜV из базы в около миллиона техосмотров за минувший год, самым ненадежным премиальным кроссовером является шведский Volvo XC60 – порядка 5,7% поломок за 2019 год. На второй строчке расположился Mini Countryman – 5,5%, а ТОП-3 замкнули немецкие BMW X3/X4 – 5,1%.

Лучшими из худших по показателю надежности среди автомобилей этого сегмента и класса за прошедший год оказались BMW X1 и Porsche Cayenne, владельцы которых жаловались на поломки в течение первых лет эксплуатации своих кроссоверов в 4,1% и 3,9% случаев.