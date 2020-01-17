Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq для РФ

Новый компактный кроссовер Skoda Karoq выйдет в продажу на российском авторынке уже в первом квартале 2020 года. На автомобиль возлагаются большие надежды с учетом популярности его старшего собрата Skoda Kodiaq, который за 2019 год продемонстрировал рост спроса на 55%.

Длина нового чешского «паркетника» составит 4382 мм, размер колесной базы – 2638 мм для версии с передним приводом с полузависимой задней подвеской и 2630 мм – для полноприводной модификации с «многорычажкой».

Производство кроссовера уже ведется на мощностях предприятия в Нижнем Новгороде. На первых порах новый Karoq предложат в двух комплектациях: Ambition и Style. Во всех версиях кроссовер получит под капот 1,4-литровый двигатель TSI на 150 лошадиных сил, работающий в связке с 8-скоростным «автоматом». Стоимость такого исполнения составит от 1 миллиона 500 тысяч рублей, в то время как базовая версия Active, которая появится в продаже позже, получит 1,6-литровый двигатель MPI с МКПП или 6-диапазонной АКПП.