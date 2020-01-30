Названы автомобили, появившиеся в России в 2019 году

Минувший, 2019 год, оказался весьма богатым на автомобильные новинки, несмотря на не самые хорошие времена для авторынка страны в целом.

Журналисты портала «Цена Авто» назвали список моделей которые впервые появились в РФ или же вернулись в продажу после долгого отсутствия за 2019 год. В этот список вошли и модели, получившие в прошлом году обновления.

По подсчету аналитиков, суммарно за 2019 год в России появилось 30 автомобильных новинок, а также еще 36 обновленных моделей.

В январе в продажу поступили модели: Lada Vesta Sport, Kia Ceed Sportwagon. В феврале на рынке дебютировал лифтбэк Mercedes-Benz AMG GT, а Suzuki Vitara и Renault Duster были обновлены.

В начале весны до РФ добрался седан Kia K900, а также компактный японский кроссовер Lexus UX, а еще пять моделей были обновлены: это Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Mazda CX-9, BMW 3-Series и Honda Pilot.

Апрель ознаменовался возвращением на российский авторынок кроссовера Changan CX75, а также появление 2-топливной версии Lada Largus с приставкой CNG. В этом же месяце обновленные версии получили: Renault Kaptur, Nissan Qashqai и Isuzu D-Max.

В мае в продажу в России поступил новый купеобразный кроссовер Renault Arkana, а также обновленный «каблучок» Dokker Stepway.

За первые два месяца лета 2019 года стартовали продажи: Lada Granta Cross, FAW Besturn X40, Haval F7, Toyota Supra, плюс обновленных моделей: Range Rover Evoque, Infiniti QX60, Mazda CX-5, Mercedes-Benz CLA, Genesis G90, Bentley Continental GT Convertible, Lada XRay с вариатором, обновленный Lada Largus и новая генерация хэтчбека Mazda3. В августе состоялся дебют на российском рынке внедорожника Suzuki Jimny, кроме которого в продаже появились: Mercedes-Benz GLC, DFM 580, Chery Tiggo 4 и Briliance V3.

С приходом осени российский авторынок пополнился моделями: BMW X3 M, BMW X4 M, пикап JAC T6, седан Volvo S60, Mitsubishi Eclipse Cross, Porsche Cayenne Coupe. Среди обновленных моделей оказались: седан Mazda3, BMW 8-Series Gran Coupe, Land Rover Discovery Sport, Lexus RX и Skoda Superb.

В последнем месяце осени в России стартовали продажи нового кросс-купе Haval F7x, который мы протестировали под Тулой. Обновления пережили также седан Jaguar XE, внедорожник Lexus GX 460, Mercedes-Benz CLA и Toyota RAV4. Российский флагман же, Lada Vesta, обзавелся новым двигателем и вариатором.

В декабре покупателей порадовало появление нового BMW X6, а также тройки китайских кроссоверов: Changan CS55, Lifan X70 и GAC GS8, а компания Opel объявила о возвращении в Россию.