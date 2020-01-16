Названа стоимость Porsche 718 Cayman и 718 Boxter

Уже весной этого года новинки появятся в продаже.

Сегодня представители компании Porsche рассказали о том, сколько будут стоить их высококлассные автомобили моделей 718 Cayman и 718 Boxter на отечественном рынке. Как оказалось, стоимость купе стартует от 5 миллионов 867 тысяч рублей, а за родстер нужно будет отдать от 5 миллионов 938 тысяч рублей. В обоих случаях авто будут укомплектованы силовыми агрегатами с мощностью в 400 лошадиных сил в сочетании с коробкой механического типа.

До первой сотни оба автомобиля могут добраться за 4.5 секунды. Максимальная скорость движения составит 293 километра в час. Принципиальным отличием между моделями являются колёсные диски, декоративные элементы кузова и прочее. За дополнительные деньги можно приобрести авто со спортивной подвеской, которая занижена на 1 сантиметр. Помимо этого, в комплектацию в таком случае будут входить композитные тормоза.