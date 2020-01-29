Mitsubishi Eclipse Cross уже вывели на тестирования

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Кроссовер модели Mitsubishi Eclipse Cross является одной из самых ожидаемых машин марки, так как автомобиль впервые переживает рестайлинг.

Шпионам удалось поймать транспортное средство во время прохождения тестовых заездов. И, благодаря этим снимкам, эксперты смогли определить основные ключевые отличия актуального кроссовера от будущего паркетника.

Автомобиль получил шикарную оптику с зауженной модификацией, в соответствии с текущими тенденциями. Помимо этого, машина получит обновлённые противотуманки и модифицированные бампера. В интерьере также можно ожидать существенные изменения и расширение базовой комплектации. А вот силовые агрегаты должны остаться прежними. Сейчас кроссовер продаётся с полуторалитровым мотором на 150 лошадиных сил, который работает на бензине. Дизельный агрегат имеет такой же объём, но мощность снижена до 145 лошадиных сил.