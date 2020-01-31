Mazda привезёт в Россию новый CX-30

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В скором времени на рынок России поступит новый кроссовер. Речь идёт про модель Mazda СХ-30. Сообщается, что машина уже получила ОТТС.

Под капотом автомобиля может работать двухлитровый мотор с отдачей в полторы сотни лошадиных сил, который будет работать на бензине. В базовой модификации кроссовер получит коробку передач механического типа. За определённую доплату удастся приобрести автомобиль с коробкой автомат и системой полного привода.

В базовое оснащение паркетника будут входить подушки безопасности не только для водителя, но и для пассажира. Помимо этого, в стандартное оснащение войдут омыватель фар, кондиционер, система экстренного торможения и ещё несколько полезных ассистентов для водителя.

В качестве опции предлагается климат-контроль, навигационные датчики, круиз-контроль адаптивного типа, камеры кругового обзора и многое другое. Напомним, что все паркетники будут поступать в Россию напрямую с завода в Японии.