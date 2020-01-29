Maserati с гибридной установкой покажут в Пекине

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Сообщается, что гибридной силовой установкой будет оснащаться автомобиль модели Ghibli. И официальная презентация состоится уже в середине апреля текущего года.

Многие энтузиасты ожидали, что премиальный автопроизводитель выпустит свой первый гибридный экземпляр в прошлом году. Однако, сама фирма была весьма нерешительна. Но, учитывая общую тенденцию на мировом рынке, «отставать» от своих конкурентов по части «озеленения» транспорта нельзя.

Таким образом, было принято решение об электрификации Maserati Ghibli. Пока что нет никакой информации о том, какая именно гибридная установка будет установлена в авто. Сейчас машина оснащается бензиновым мотором на 3.0 литра с мощностью в 430 лошадиных сил. Альтернативой являются дизельные агрегаты на 250 или 275 лошадиных сил. Вполне возможно, что основой гибридной силовой установки станет бензиновый мотор.