Maserati с гибридной установкой покажут в Пекине

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Maserati с гибридной установкой покажут в Пекине
Фото: 24News.com.ua

Сообщается, что гибридной силовой установкой будет оснащаться автомобиль модели Ghibli. И официальная презентация состоится уже в середине апреля текущего года.          

Многие энтузиасты ожидали, что премиальный автопроизводитель выпустит свой первый гибридный экземпляр в прошлом году. Однако, сама фирма была весьма нерешительна. Но, учитывая общую тенденцию на мировом рынке, «отставать» от своих конкурентов по части «озеленения» транспорта нельзя.

Maserati с гибридной установкой покажут в Пекине

Таким образом, было принято решение об электрификации Maserati Ghibli. Пока что нет никакой информации о том, какая именно гибридная установка будет установлена в авто. Сейчас машина оснащается бензиновым мотором на 3.0 литра с мощностью в 430 лошадиных сил. Альтернативой являются дизельные агрегаты на 250 или 275 лошадиных сил. Вполне возможно, что основой гибридной силовой установки станет бензиновый мотор.

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