«Крузак для бедных»: Hengtian L4600 уже у дилеров

Компания Hengtian выводит на китайский авторынок свой новый внедорожник L4600. Так называемый «Крузак для бедных» получил такое название за сильное визуальное сходство с популярной японской моделью – Toyota Land Cruiser 200. Накануне первые экземпляры нового Hengtian L4600 начали добираться до дилеров «Поднебесной». Вместе с этой информацией в Сети появились первые шпионские фотографии новинки, продажи которой должны стартовать в марте-апреле этого года.

Судя по выложенным в интернет снимкам, новый Hengtian L4600 практически не будет отличаться внешне от оригинального Toyota Land Cruiser 200. Небольшие изменения между автомобилями можно заметить лишь в передней части китайского внедорожника, где установлена немного другая радиаторная решетка, бампер и оптика.

Габариты обоих внедорожников практически совпадают: длина «китайца» составляет 4949 мм, ширина – 2026 мм, высота с рейлингами – 1932 мм, колесная база – 2950 мм. Для сравнения размеры оригинального Toyota LC 200 равны 4950 мм/1980 мм/1955 мм. Длина колесной базы составляет 2850 мм. Китайский внедорожник будет продаваться как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях.

Под капот Hengtian L4600 установят безальтернативный 4,6-литровый V8, выдающий 286 лошадиных сил. Пару двигателю составит МКПП или «автомат».

По предварительным данным, стоимость базовой комплектации нового Hengtian L4600 в КНР составит от 211 тысяч 800 юаней или 1 миллион 900 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту. Для сравнения, за оригинальный Toyota Land Cruiser 200 в Китае просят от 770 тысяч юаней или 6 миллионов 900 тысяч рублей по текущему курсу.