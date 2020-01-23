Кроссовер Skoda Kamiq оказался популярнее Hyundai Creta

Skoda Kamiq. Фото: Skoda

Новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq пользуется ажиотажным спросом на китайском авторынке, где его продажи стартовали в 2018 году.

Согласно информации, опубликованной местным офисом «Шкоды», объем реализации модели Kamiq за декабрь 2019 года составил 8 тысяч 95 единиц, что является лучшим показателем для этого «паркетника» с момента запуска в реализацию.

Благодаря такому высокому спросу Skoda Kamiq смог стать популярнее таких бестселлеров, как Hyundai Creta и Kia Sportage, объем продаж которых за последний месяц прошлого года составил 8 тысяч 40 и 6 тысяч 180 единиц соответственно.

Суммарно же за прошедший год дилеры Skoda в КНР реализовали в «Поднебесной» более 52 тысяч 600 единиц новых кроссоверов Kamiq.

Напомним, что данный «паркетник» спроектирован на платформе PQ25. Длина автомобиля составляет 4390 мм, ширина –1781 мм, высота –1 606 мм, а размер колесной базы равен 2610 мм. В Китае кроссовер комплектуется 1,5-литровым атмосферным мотором на 110 лошадиных сил, а также 1,2-литровым турбомотором на 112 «скакунов». В качестве трансмиссий предложены 5-ступенчатая МКПП, 6-скоростной «автомат» и 7-ступенчатый «робот». Привод – только передний.

Стоимость Skoda Kamiq в КНР начинается от 109 тысяч 900 юаней или 985 тысяч рублей по текущему курсу.