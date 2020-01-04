Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro вышел в продажу

Китайская Chery объявила о старте продаж на местном авторынке нового кроссовера Tiggo 7 Pro, дебютировавшего всего десять дней назад.

Пока новинка доступна исключительно в КНР. Модель Tiggo 7 с приставкой «Pro» отличается от стандартного «Тигго 7» как технически, так и внешне. Новый кроссовер оснастили габаритной решеткой радиатора, зауженной головной оптикой, а также задними фонарями, выполненными в стиле флагмана Tiggo 8.

В интерьере китайского вседорожника появилось новое поколение информационно-развлекательной системы с большим сенсорным дисплеем, цифровая «приборка», а также сенсорный блок управления системой климат-контроля.

Под капот кроссовера установлен 1,6-литровый турбированный двигатель TGDI на 197 лошадиных сил. Связку мотору составляет 7-скоростной «робот» и передний привод.

В арсенал Tiggo 7 Pro вошли: 2-зонный «климат», электронный «ручник», камеры кругового видеообзора, панорамная крыша, кожаная отделка салона и система автоматического торможения.

Стоимость нового Chery Tiggo 7 Pro начинается от 121 тысячи 900 юаней, что при пересчете на рубли составляет 1 миллион 85 тысяч рублей. В России же пока продается только кроссовер Tiggo 7, за который просят от 999 тысяч рублей.