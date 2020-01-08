Китайская Chery показала кроссовер Tiggo 8 для России

Редакция Daily-Motor.Ru уже сообщала о планах компании Chery по выводу на российский авторынок кроссовера Tiggo 8, сертификат Одобрения типа транспортного средства на который был опубликован в конце 2019 года. Накануне пресс-служба «Чери» опубликовала на своей официальной странице в Instagram фотографию кроссовера, который будет продаваться в России.

Судя по снимку, в РФ будет предложен дореформенный Tiggo 8, а не обновленная модель, доступная сейчас только для китайских покупателей. Таким образом, в список оснащения нового «Тигго 8» не войдет ни цифровая приборная панель, ни большой дисплей мультимедийной системы на центральной консоли, ни новый сенсорный блок управления «климатом».

Согласно информации, опубликованной в ОТТС для этой модели, в России Chery Tiggo 8 будет предложен как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях. Привод – только передний.

В качестве двигателя будет доступен безальтернативный 2-литровый турбированный мотор на 170 лошадиных сил с пиковым крутящим моментом в 250 Нм. Связку ему составит только один вариант трансмиссии – бесступенчатый «автомат».

Цены и комплектации объявят ближе к началу продаж этой модели в стране. Произойдет это, по последней информации, не раньше 2 квартала этого года.