Kia запретила таксистам покупать новый седан Optima

Южнокорейская Kia запретила продажу новых седанов K5 таксомоторным службам Южной Кореи. Напомним, что на рынке России данная модель известна под названием Optima.

В новой генерации автомобиль оснащен более спортивным и современным дизайном. С выходом нового поколения K5 в Kia решились на радикальный шаг по отказу от использования этих машин в такси, хотя до этого порядка 40% всех продаж Kia K5 в Южной Корее приходилось именно на таксомоторные службы.

По словам одного из представителей головного офиса «Киа», пожелавшего остаться инкогнито, руководство марки считает, что активное использование седана K5 в такси наносит вред имиджу этой модели и бренду в целом. Для таксомоторных парков будет предложена специальная версия Kia K5 (он же Optima), но спроектированная на предыдущей генерации этой модели.