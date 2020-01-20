Kia решила сосредоточиться на электрокарах и кроссоверах

Южнокорейская торговая марка сообщила о том, что планирует практически все силы компании бросить на разработку новых кроссоверов, а также на совершенствование технологий электрокаров.

Статистика продаж бренда говорит о том, что он достиг определённых успехов в различных направлениях. Однако, проанализировав рынок, сами представители компании решили, что для фирмы перспективнее все силы направить на реализацию новых проектов, связанных с паркетниками, а также расширять линейку электрокаров.

В будущем году фирма планирует выпустить кроссовер, который будет работать исключительно на электрифицированном моторе. Для него будет разработана собственная платформа. По предварительным данным на одном заряде аккумулятора машина сможет проехать около 500 километров. А уже через 5 лет фирма планирует продавать 11 электрических паркетников, чтобы внутренние объёмы выпуска таких машин занимали не менее 7 процентов мирового рынка.