Изменились правила проведения практического экзамена на права

Уже с середины осени нового года практический экзамен на права будет кардинальным образом изменён. Так, тестирование на «площадке», а также в городских условиях будут заменены на прохождение теста в реальных дорожных условиях. При этом, на это будет выделено ровно 30 минут.

В последнее время депутаты страны занялись глобальным реформированием сферы образования будущих автомобилистов. Многие полагали, что водителей попросту «натаскивали» на определённые манёвры, которые входили в экзаменационную программу, тогда как всё остальное не отрабатывалось на практике. Соответственно, в реальных условиях неопытные автомобилисты нередко провоцировали аварийные ситуации. Только в прошлом году было зарегистрировано около 9 тысяч ДТП по вине автомобилистов с опытом вождения менее 2 лет.

Эксперты уверены, что новый подход позволит будущим водителям получать больше практики. Новые методики направлены на упрощение теоретического блока. Не нужно будет ничего зубрить. Нужно лишь понимать. Помимо этого, будут даже изменены маршруты на дорогах, на которых будут проходить экзамены. Таким образом, начинающий автомобилист не сможет заранее подготовиться и будет демонстрировать на экзаменах исключительно полученные навыки.