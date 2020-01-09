Haval установил новый рекорд продаж в России

По итогам декабря 2019 года объем продаж автомобилей Haval в России составил 2 тысяч 101 автомобиль, что почти в 4 раза выше, чем было годом ранее. Результаты китайского автопроизводителя в РФ по итогам последнего месяца прошлого года оказались рекордными для компании, сообщает пресс-служба российского офиса Haval («Хавейл Мотор Рус»).

Суммарно с начала 2019 года объем реализации автомобилей Haval в России составил 12 тысяч 115 кроссоверов, что соответствует росту в 3,8 раза. Новым бестселлером в линейке этой китайской марки в прошлом году стал кроссовер F7.

Напомним, что в мае прошлого года компания Haval открыла собственный завод на территории России, который выпустил суммарно более 5 тысяч 500 автомобилей марки. На сегодняшний день завод занимается производством трех моделей кроссоверов – Haval F7, Haval F7x, а также Haval H9.