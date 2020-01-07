Chevrolet Equinox получил необычную оптику

В сети появились фотографии нового обновлённого автомобиля модели Chevrolet Equinox.

Актуальное поколение вышло на рынок 3 года назад. Справедливости ради, стоит отметить, что модель пользуется невероятным спросом на рынке Америки. Там она находится на втором месте по спросу среди всех моделей марки. Именно в этой стране изначально был сфотографирован автомобиль на тестах. Однако, слой камуфляжной плёнки был настолько плотным, что рассмотреть там какие-либо изменения и новшества не удавалось.

Последние фотографии были сделаны в Китае. И по этим изображениям уже можно судить о будущем внешнем виде модели. И, можно смело утверждать, что новинка получит шикарные раздвоенные фары, которые станут истинной изюминкой модели. Помимо этого, видны изменения в радиаторной решётке.

По всей видимости, и в салоне автолюбителей будут ожидать новые устройства. Там, ожидается установка современной приборной доски цифрового типа и системы мультимедиа. А вот силовые агрегаты должны остаться прежними. Речь идёт про полуторалитровый мотор на 173 лошадиные силы и двухлитровый агрегат на 256 лошадиных сил.