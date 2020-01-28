Chery привезет в РФ кроссовер Tiggo 8

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Китайский производитель рассказал о том, что новый автомобиль модели Tiggo 8 будет доступен в продаже на территории Российской Федерации уже в начале весны текущего года.

Напомним, что в основе паркетника была положена платформа Т1Х. Объём багажника в зависимости от положения кресел может составлять от 892 до 1 932 литров. Под капотом автомобиля будет работать агрегат на бензине с объёмом в 2.0 литра, который имеет отдачу в 170 лошадиных сил. Силовая установка будет сочетаться с коробкой вариаторного типа и передним приводом.

В стандартное оснащение будут входить подогрев боковых зеркал и сидений, электропривод передних кресел, система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, климат-контроль, несколько ассистентов для водителя и центральный замок.