Chery готовит электрический кроссовер

В сети опубликованы предварительные данные о новинке

В этом году ожидается, что на рынок поступит новый кроссовер с электрической установкой марки Chery и продаваться он будет по цене от 1 миллиона 800 тысяч рублей. По своим размерам машина во многом будет перекликаться с решениями, выбранными для Audi Q5. Более того, маркетинговое имя паркетника может быть еQ5.

В сети также были опубликованы первые живые снимки кроссовера. Вероятнее всего они были сделаны инсайдерами на заводе фирмы. Так, машина имеет купеобразный кузов, бампера получили крупную модификацию, а колёсные арки дополняют стильные накладки чёрного цвета. Задние фонари соединяются в единую композицию с помощью светодиодной ленты.

Паркетник получит силовую установку на 163 или 177 лошадиных сил. Что касается показателей динамики и автономности – об этом в фирме пока молчат.