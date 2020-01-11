Бюджетный кроссовер Jetta VS7 вышел в продажу

На китайском авторынке стартовали продажи новой модели бюджетного суббренда Volkswagen – Jetta. Новинка получила название VS7 и представляет собой автомобиль сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Приобрести новую Jetta VS7 в «Поднебесной» можно в четырех вариантах исполнения.

Напомним, что официальный дебют этого кроссовера состоялся на автосалоне в Гуанчжоу в конце 2019 года. Автомобиль спроектирован на платформе Skoda Karoq, сборка которого в России уже стартовала.

Габаритные размеры нового бюджетного кроссовера от марки Jetta оказались сопоставимыми с размерами Nissan X-Trail: длина составляет 4624 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1633 мм, колесная база – 2730 мм.

Дизайн «паркетника» частично схож со своим собратом по платформе Skoda Karoq, однако имеет множество других элементов, в том числе другие бамперы, иную линию остекления и переработанные задние фонари.

Приводит в движение 7-местный кроссовер Jetta VS7 1,4-литровый двигатель TSI на 150 лошадиных сил, сочетающийся с 6-диапазонной автоматической трансмиссией фирмы Aisin. Привод – только передний.

Стоимость базовой комплектации нового кроссовера Jetta VS7 в КНР стартует с отметки в 111 тысяч 800 юаней или 990 тысяч рублей по текущему курсу.