BYD готов к схватке с Tesla

Китайский производитель BYD в прошлом году реализовал на домашнем рынке более 461 тысяч своих автомобилей. И, несмотря на то, что показатели продаж электрокаров постепенно сокращаются, компания активно работает над разработками нового формата, уже не рассчитывая на государственное субсидирование.

Одной из грядущих новинок станет автомобиль с электромотором модели Han EV. В дальнейшем он должен стать прямым конкурентом для топового автомобиля американского бренда Tesla. В сети уже были опубликованы первые фотографии. Новинку украшает радиаторная решётка, которая несёт лишь декоративную функцию. Особенностью машины являются весьма нетрадиционные для бренда фары.

Если верить утечкам информации, в стандартной версии модель получит заднюю электроустановку на 218 лошадиных сил. В двухмоторной модификации машина получит мощность в 268 лошадиных сил. Запас хода на одном заряде составит 450 километров. Ожидается выход и гибридной модификации. Она будет предполагать установку двухлитрового турбированного мотора и электроагрегата. Суммарная мощность составит 476 лошадиных сил.