BMW 3 и Х3 стали гибридами

Немецкий производитель рассказал, что уже начиная с весны текущего года такие дизельные автомобили, как BMW 3 серии и кроссоверы Х3 и Х4 будут продаваться в базовой модификации с гибридной силовой установкой. Она будет работать на основе стартера-генератора на 48 вольт. Его задачей является помощь основному мотору во время набора скорости.

Сообщается, что электромотор позволит машинам стать немного мощнее, при этом двигатель внутреннего сгорания будет работать в оптимальных условиях, что позволит продлить его эксплуатационный термин.

Помимо этого, стартер-генератор будет способен останавливать двигатель в процессе торможения, если скорость будет ниже 15 километров в час. Расход топлива в автомобиле в зависимости от модели будет находиться в диапазоне от 4 до 5.1 литра. Самым экономичным останется BMW 320d.