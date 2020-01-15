Bentley Mulsanne покидает рынок

Сегодня стало известно о том, что автомобиль модели Bentley Mulsanne покидает конвейер. На его место встанет новый флагман марки под названием Flying Spur.

Чтобы отметить прекращение выпуска этого автомобиля, премиальная марка решила изготовить небольшую партию коллекционных машин, которые будут носить маркетинговое название Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner. Официальное же закрытие производства назначено на весну этого года.

Лимитированная версия выйдет в количестве 30 единиц. Поэтому получить люксовую новинку сможет далеко не каждый. Многих шокировала новость о том, что Bentley решила убрать из серии именно эту модель, так как она играла ключевую роль в сохранении позиций на глобальном рынке среди лимузинов. Однако, несмотря на долголетнюю историю, модель всё-таки себя изжила, и фирма хочет двигаться дальше.