«АвтоВАЗ» снял с продаж Lada 4×4 Black Edition

Компания «АвтоВАЗ» завершила продажи спецверсии своего внедорожника Lada 4×4 с приставкой к названию «Black Edition». Автомобиль больше не указан в списке комплектаций этой модели. Как пишет портал «Лада.Онлайн», данная спецверсия перестала продаваться с началом реализации обновленной модификации внедорожника.

Напомним, что внедорожник Lada 4×4 Black Edition появился в списке исполнений этой модели в конце 2016 года. Автомобиль отличался особым окрасом кузова черный металлик «Пантера», оригинальными колесными дисками, уникальной обивкой сидений, дополнительной виброизоляцией, а также боковыми зеркалами с обогревом и электроприводом.

Стоимость 3-дверного внедорожника Lada 4×4 Black Edition составляла 594 тысяч 900 рублей, в то время как за 5-дверную версию просили 633 тысячи 900 рублей.