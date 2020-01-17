«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Vesta в «зимней версии»

Компания «АвтоВАЗ» продолжает обновление семейства своей флагманской модели Vesta. На сей раз «Веста» получила новую комплектацию Winter Comfort, информация о которой появилась еще в конце 2019 года.

Судя по информации, опубликованной пользователем сайта Drive2 под ником «Chilvov», который приобрел Lada Vesta с вариатором и 1,6-литровым 113-сильным мотором в «зимнем» исполнении еще в декабре 2019 года, автомобиль уже выпускается и доступен для приобретения, хотя на официальном сайте Lada найти информацию о такой модификации пока нельзя.

Автомобиль в версии Winter Comfort, спроектированной на основе комплектации Comfort+Image, оборудуется пакетом так называемых «теплых опций» в виде электроподогрева руля, обогрева лобового стекла, подогрева зеркал заднего вида, а также трёхуровневого электрического подогрева передних кресел.