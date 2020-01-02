Audi RS превратится в электрокар

Как оказалось, речь идёт про электрическую модель, которая получит маркетинговое название E-tron GT. Представлена она будет уже в будущем году.

Эксперты отмечают, что новый Audi E-tron GT будет во многом перекликаться с решениями, которые были выбраны для Taycan от Porsche. В продажу машина поступит в двух модификациях: в заряженной «RS» и в стандартной версиях «S».

Напомним, что модель уже была показана в качестве прототипной модификации в Лос-Анджелесе. Тогда электрокар комплектовала двухмоторная силовая установка с общей мощностью в 582 лошадиные силы. За автономность работы отвечал аккумулятор на 96 кВт в час, который позволит проехать до 400 километров без подзарядки. При этом, до первой сотни электромобиль сможет добраться всего за 3 секунды.

Ориентировочно серийная модификация будет показана уже в этом году.