Audi назвала новинки для России на 2020 год

Audi RS Q8. Фото: Audi

Компания Audi поделилась информацией о новинках, которые должны выйти на российский авторынок в этом году.

Согласно информации от пресс-службы ингольштадтской марки, в первом квартале этого года в РФ стартует реализация нового купеобразного кроссовера Q3 Sportback, обновленного кросс-универсала A6 Allroad, а также полноразмерного кроссовера Q7. Кроме них ожидается дебют на рынке «заряженных» моделей S6/S7/S8 и спорт-версий кроссоверов SQ7 и SQ8.

На второй квартал запланирован выход в продажу обновленных моделей A4 и A5, «заряженных» RS6 и RS7, самого мощного купеобразного кроссовера в линейке марки – RS Q8, электрического купе-кроссовера e-tron Sportback и первого серийного электрокара – e-tron.