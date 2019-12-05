Во что превратилась Lada Vesta, проехавшая 437 тысяч км в такси

Автомобиль Lada Vesta остается одной из самых популярных моделей на российском авторынке, поэтому большинству владельцев и будущих покупателей этого автомобиля интересно, насколько она надежна. На канале youtube-канале «Kviring Drive» в конце ноября вышло видео, в котором повествуется о нелегкой судьбе седана Lada Vesta, работавшего в такси с момента его продажи – в 2017-м. За эти годы белая Vesta успела пробежать 436 тысяч 793 километра.

Из неприятностей, которые произошли с этой «Вестой» за несколько лет активнейшей эксплуатации: отслоение краски на заднем крыле, но само крыло не подверглось появлению ржавчины, большое количество сколов и потертостей, помутнение фар, а также загрязнение подкапотного пространства.

В салоне Vesta с пробегом в 436 тысяч км стерлись подлокотник и на двери водителя и рукоятка МКПП. Руль и сиденья машины были обтянуты чехлами, но несмотря на это также потеряли товарный вид.

Что касается технической составляющей, то на 250 тысячах километров на двигателе этой «Весты» (1,6-литровый 106-сильный мотор), переведенной на газ, был заменен ГРМ, а на 280 тысячах км из-за прогоревшего клапана установлена новая головка блока цилиндров.

Поршневая же, несмотря на пробег, переваливший за четвертую сотню, остается родной. До 250 тысяч километров масло в двигателе «Весты», работавшей в такси, меняли раз в 15 тысяч км. После межсервисный пробег сократили до 10 тысяч км.